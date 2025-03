​L’arte orafa si apre al pubblico

L’1 e il 3 Aprile visite e laboratori nella bottega Il Carato per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte

PISA — Torna anche quest’anno in provincia di Pisa l’appuntamento con le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (Gema), iniziativa internazionale che celebra le eccellenze dell’artigianato artistico. In particolare, sarà la bottega orafa Il Carato di Cascina ad accogliere il pubblico l’1 e il 3 Aprile con visite guidate e laboratori, offrendo un’immersione diretta in uno dei mestieri più antichi e affascinanti.

“Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte rappresentano un’importante occasione per scoprire la ricchezza dell’artigianato locale” spiega Elisa Guidi, coordinatrice di Artex, centro di riferimento per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana che organizza l’iniziativa con la collaborazione di Unicoop Firenze, il Comune di Firenze e la Regione Toscana. “Attraverso le visite e i laboratori, il pubblico può entrare in contatto diretto con gli artigiani e comprendere il valore di un lavoro fatto a mano, ricco di storia e di passione”.

Il laboratorio orafo Il Carato, nato nel 1980 grazie all’estro e alla competenza di Arianna Celleno e Sandra Ugolini, si trova nel cuore storico di Cascina, sotto la suggestiva Torre dell’Orologio del Trecento. Una cornice perfetta per raccontare la bellezza essenziale del gesto artigiano.

Lunedì 1 Aprile, dalle 15.30 alle 19.00, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle tecniche di fusione, traforo e saldatura e cimentarsi in una prova pratica. Mercoledì 3 Aprile, sempre nello stesso orario, il focus sarà sulla lavorazione con la cera scultorea, con prove guidate riservate ai partecipanti.

L’iniziativa rientra nel programma Officina Creativa Lab, sostenuto dall’European Crafts Alliance e dall’Unione Europea attraverso il progetto Crafting the Future, con l’obiettivo di far dialogare tradizione e innovazione, salvaguardando il saper fare artistico che rende unica ogni comunità.