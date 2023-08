Maffi e Sant'Anna vincono un bando Horizon Europe

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare e testare uno strumento per rafforzare resilienza e benessere dei lavoratori in ambito socio-sanitario

PISA — Il consorzio Support4Resilience, di cui fanno parte anche Scuola superiore Sant'Anna e Fondazione Casa Cardinale Maffi, assieme ad altre 12 eccellenze accademiche europee e internazionali, ha vinto un bando Horizon Europe, finanziato dalla Commissione Europea con un importo di oltre 6 milioni di euro. I bandi Horizon Europe sono uno strumento di finanziamento alla ricerca scientifica e all’innovazione dotato di uno dei budget più alti del mondo. Obiettivo del progetto è ora quello di sviluppare e testare uno strumento per rafforzare la resilienza e il benessere dei lavoratori nell’ambito socio-sanitario.

La Maffi, con le sue otto strutture, tra Toscana e Liguria, i suoi 500 assistiti e altrettanti dipendenti, fungerà da laboratorio del consorzio, insieme con altre strutture accademiche e assistenziali di Norvegia, Finlandia, Romania, Cipro, Spagna, Olanda, Germania e Australia.

Per la Maffi questa è la prima partecipazione vittoriosa in team per un bando europeo di grande prestigio, e si iscrive nella strategia che l’ha portata a dotarsi di un’area Ricerca e Sviluppo (guidata da Federico Vola), con la consapevolezza - dice il presidente Franco Falorni - "che la qualità dei servizi erogati è legata anche alla ricerca continua in ambito internazionale".