Maggio sulle Mura, tra arte e tramonti

Passeggiate panoramiche, degustazioni, laboratori, mostre e spettacoli animeranno le Mura di Pisa con eventi per tutte le età

PISA — Maggio sarà un mese ricco di eventi sulle Mura di Pisa, tra passeggiate, degustazioni al tramonto, laboratori e spettacoli. Il camminamento sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20, compreso il Bastione del Parlascio, dove storia e arte si incontrano.

Il 2 maggio si è già registrato il tutto esaurito per la Night Experience dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Domenica 4 maggio si terrà il laboratorio “I codici medievali”, un viaggio nel mondo amanuense per i bambini dai 7 agli 11 anni.

Dopo la mostra di Lanfranco Cionna, dal 9 maggio il Bastione ospiterà “Libro d’artista”, una raccolta di opere di Silvia Fossati e Anna Maria Masoni che reinterpretano il concetto di libro attraverso materiali insoliti.

Sabato 10 maggio sarà la volta di “Mura botaniche”, visita guidata in collaborazione con l’Orto Botanico per scoprire la flora urbana. Il 16 maggio le Mura e Fisar proporranno "Walls & Wine", un aperitivo in quota con degustazione di vini locali.

Anche il Giro d’Italia ha trovato spazio tra le mura antiche: il 20 maggio danzatrici e musicisti omaggeranno la corsa rosa con performance a tema. Il 24 maggio invece si svolgerà "Le Mura nella storia", un viaggio guidato alla scoperta dei segreti della città dall’alto.

Il mese si chiuderà con “Pisa cat friendly”: dal 30 maggio al 1 giugno Mauro Cristofani esporrà opere dedicate ai gatti, e il 31 maggio si terrà la visita notturna "Gatti sotto le stelle", con partenza dal Bastione del Parlascio verso piazza dei Miracoli.