Torna la Giornata della Solidarietà

Martedì 29 Aprile coinvolte 246 classi da Pisa e dintorni. Ciardelli, “Circa 6.000 studenti per un messaggio di pace e rispetto”.

PISA — Si terrà martedì 29 Aprile la diciottesima edizione della Giornata della Solidarietà, promossa dall’Associazione Nicola Ciardelli insieme al Comune e alla Provincia di Pisa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Coinvolgerà 246 classi da Pisa e da altri Comuni, per un totale di circa 6.000 tra bambini e studenti.

“Una Giornata straordinaria, frutto di una sinergia costruita nel corso di tanti anni di impegno sul territorio”, ha dichiarato Federica Ciardelli, presidente dell’Associazione. “Un evento che si estende ai Comuni limitrofi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, all’insegna della partecipazione e della condivisione”.

Il tema scelto per quest’anno è “Il rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo, pace e inclusione”. “Un tema quanto mai attuale – ha aggiunto Ciardelli – che mira a sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della consapevolezza, in risposta alle guerre, alle violenze e ai fatti di cronaca che coinvolgono i giovani”.

La mattina si svolgeranno 83 percorsi educativi in tanti luoghi simbolo della città. Tra questi il Giardino Scotto, il Parco di San Rossore, la Normale, il Teatro Verdi, il CNR, le Mura, le redazioni locali, e tante altre sedi cittadine e istituzionali.

Novità dell’edizione 2025 è l’attivazione di due percorsi nel Comune di Cascina, grazie alla collaborazione con l’I.C. G. Falcone e i Vigili del Fuoco. Alle 12 è prevista la cerimonia di chiusura in Piazza XX Settembre. Non ci sarà l’aviolancio dei paracadutisti per motivi logistici, ma sarà presente il Grinch Gentile, insieme ai ballerini Francesco Sperelli e Greta Cappagli.

L’iniziativa è anche l’occasione per ricordare Nicola Ciardelli, ucciso 19 anni fa in Iraq, e per lanciare un messaggio di solidarietà. Il 27 Aprile, infatti, si terrà un concerto in sua memoria al Teatro Verdi, con l’Orchestra dell’Università di Pisa.

“Questa giornata si è trasformata – ha detto l’assessore Pesciatini – il dolore e il sacrificio si sono sublimati in solidarietà. Prima di tutto c’è il rispetto della vita e della persona umana”.

L’assessora Porcaro ha sottolineato l’importanza dell’educazione al rispetto per l’ambiente: “I ragazzi devono sviluppare questo pensiero ecologico fin da subito”.

Buscemi ha voluto ringraziare la famiglia Ciardelli, “Nicola era un figlio di questa città. Senza di loro questa iniziativa non sarebbe possibile”.

L’appuntamento si concluderà ufficialmente il 3 Giugno con la premiazione del concorso legato all’evento, che si terrà agli Arsenali Repubblicani.