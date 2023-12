McDonald's atterra al Galilei

«Non so com'è nato il figlio di Musk, non c'ero»: viaggio dentro la tre giorni di Atreju

Per la catena statunitense di fast food è il primo locale all'interno dell'aeroporto di Pisa. L’apertura ha creato 20 nuovi posti di lavoro

PISA — McDonald’s è atterrato all'aeroporto Galilei. La catena statunitense di fast food ha inaugurato oggi un nuovo locale nella food court al primo piano dello scalo pisano, accessibile anche ai visitatori.

L’apertura del nuovo punto vendita McDonald’s, in gestione a Chef Express, ha creato 20 nuovi posti di lavoro, con l’inserimento in organico di 10 risorse previsto entro il periodo estivo.

“Per un aeroporto a forte vocazione internazionale come quello di Pisa - ha commentato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai - un brand come McDonald’s rappresenterà un punto di riferimento per i 4.5 milioni di passeggeri in transito da e per le 79 destinazioni servite dall’aeroporto".