Medici di base, 1500 nuovi posti per i pazienti

Sono 5 i medici della zona distretto pisana che hanno accettato l'innalzamento del massimale. Ciascuno di loro potrà assistere fino a 300 nuovi pazienti

PISA — 5 medici della Zona distretto pisana hanno scelto di innalzare, da 1500 a 1800, il numero massimo di assistiti. Lo rende noto l'Asl Toscana nord ovest che mercoledì 17 Maggio ha pubblicato il decreto che dà seguito a una delibera della giunta regionale volta a fronteggiare la carenza dei medici di assistenza primaria.

Nella sola zona pisana il provvedimento consente di rendere disponibili 1500 nuovi posti per chi deve scegliere il proprio medico di famiglia.

"Lo scorso aprile - spiega una nota dell'azienda sanitaria - l'Asl nord ovest aveva richiesto ai medici di famiglia la disponibilità ad aumentare il proprio massimale di assistiti e, dopo aver valutato le disponibilità arrivate ha autorizzato all'innalzamento, al momento, per 57 medici che operano in forma associativa e con il supporto del personale di studio ed infermieristico. L'innalzamento avrà durata triennale e sarà operativo dal 22 Maggio"

Nella Zona distretto Pisana, come detto, sono 5 i medici che potranno accogliere fino a 300 nuovi pazienti ciascuno: Luca Melani per l'ambito territoriale di Pisa e Pietro Cilurzo, Maurizio Inguscio, Gianluca Picchi e Luca Puccetti per l'ambito territoriale Cascina - Crespina Lorenzana - Fauglia - Orciano.