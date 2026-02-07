Esercizio abusivo, denunciato un medico

Indagine dei Carabinieri del NAS: un 71enne esercitava senza titoli in una struttura sanitaria. Sequestrate sostanze, una conteneva THC

PISA — Un medico abusivo è stato denunciato a Pisa al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, impegnati nel contrasto all’abusivismo professionale e nella tutela della salute pubblica. L’attività si è conclusa nella mattinata di Sabato 7 Febbraio, quando i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 71 anni, ritenuto responsabile dell’esercizio abusivo della professione medica.

L’inchiesta è partita da un’attenta attività informativa di settore, sviluppata anche attraverso il monitoraggio dei profili social riconducibili all’indagato e l’acquisizione di numerose testimonianze. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire come l’uomo operasse all’interno di una struttura medica pur essendo totalmente privo dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni previste dalla legge.

Secondo quanto emerso, il sedicente medico riceveva pazienti proponendo trattamenti per diverse patologie. In un episodio documentato dagli investigatori, una donna di 76 anni si era rivolta alla struttura per alcuni problemi di salute e, a fronte di un pagamento di 210 euro, aveva ricevuto due flaconi contenenti una sostanza liquida di natura ignota.

I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio presso il Laboratorio di Tossicologia Clinica e Antidoping dell’Azienda USL Toscana Centro di Firenze. Gli esami hanno evidenziato che uno dei flaconi conteneva tracce di Delta-9-THC, principio attivo della cannabis sativa.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno del NAS nel controllo delle attività sanitarie e nella prevenzione di comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei cittadini.