"Niente di te", ecco il nuovo singolo di Simonelli

Il cantautore pisano, in collaborazione con l'artista Nicola Gorreri, ripercorre un amore di tanti anni fa. Il video è girato a San Piero a Grado

PISA — Due pisani doc per un nuovo singolo. Il cantautore Valerio Simonelli, musicista nato proprio a Pisa, in collaborazione con Nicola Gorreri, artista e illustratore anche lui originario della città della Torre, ha pubblicato il suo nuovo singolo "Niente di te" per conto dell'etichetta Tilt Music Production di Londra e distribuito da The Orchad/Sony Music.



"Il brano è un tuffo nel passato, evocato dal ritrovamento casuale di una vecchia foto - ha spiegato Simonelli - il ricordo di un amore giovanile mai sbocciato e di acerbi sentimenti che ancora, dopo anni, fanno sentire il fuoco di un desiderio mai totalmente svanito, spingendo la fantasia a chiedersi cosa sarebbe potuto accadere".



La collaborazione trentennale di Valerio Simonelli con Gorreri nasce ai tempi della prima band giovanile, gli Orsi Poeti, che già alla fine degli anni ’80 si ritrovavano in cantina a suonare, provare, scrivere e sognare. Al brano, interamente prodotto da Simonelli, ha collaborato anche Thomas Bottaini, che firma gli incisi con il tocco delle sue chitarre.



Il singolo è accompagnato da un video girato nella zona di San Piero a Grado dalla videomaker Irene Simonelli, mentre la fotografia di copertina è stata scattata da Isabella Pratesi.