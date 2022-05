No alla base, la manifestazione a Coltano

Concentramento alla Villa Medicea e partenza del corteo alle 14,30 contro il progetto di un insediamento militare, all'interno come fuori del Parco

PISA — Sono stati resi noti i dettagli della manifestazione nazionale promossa dal Movimento NoBase, né a Coltano né altrove per giovedì 2 Giugno. Il ritrovo è previsto alla Villa Medicea di Coltano, con partenza del corteo alle 14,30.

"Il percorso che abbiamo previsto è stata la sintesi di numerosi confronti - hanno spiegato i promotori -, abbiamo deciso di attraversare il territorio, di iniziare a presidiare l'area destinata alla base, abbiamo deciso di partire e di restare su Coltano! Siamo consapevoli che non sarà semplice raggiungere la frazione con i mezzi di trasporto, vi chiediamo sin da subito la massima collaborazione per arrivare con meno macchine possibili, a noi la sfida di affrontare tutte le difficoltà logistiche mettendo a disposizione un servizio navetta e i nostri mezzi per permettere a tutti di esserci, di starci, di sentirsi parte".

"È per questo che non ci basta il corteo, è per questo che il borgo di Coltano aprirà le sue porte dalle ore 11 - hanno assicurato ai possibili manifestanti -, in questo modo ci daremo l'occasione di stare insieme e assodare quella comunità resistente che è il movimento no base. Troverete cibo, ristori e tutto quello di cui avrete bisogno per affrontare il percorso nella giornata più calda della primavera".

La manifestazione è stata organizzata per contrastare il progetto, promosso dal ministero delle Difesa, di costruire a Pisa una base militare per i carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale (Gis), per il 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” e per il Centro Cinofili dell'Arma, con l'aggiunta di un non ben precisato centro di ricerca sulla biodiversità. Costi stimati per l'opera: 190 milioni di euro.

Grazie anche alla determinazione del consigliere comunale Ciccio Auletta (Diritti in Comune) si è anche scoperto che il progetto preliminare per realizzare la base a Coltano era stato trasmesso ben più di un anno fa al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, al Comune di Pisa, alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa. Ma per vari disguidi tecnici - così han detto dal Comune - non tutti lo avrebbero ricevuto.

Con un incontro informale a Roma, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, si sarebbero accordati per evitare insediamenti militari a Coltano e, più in generale, all'interno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Allo stato attuale, si attende dunque un decreto del ministero che istituisca un "tavolo tecnico" fra tutti gli enti coinvolti, che individui il luogo - o i luoghi, per un eventuale "spacchettamento" della base in più insediamenti militari e non - dove realizzare le opere previste, sempre a Pisa.

La manifestazione organizzata dal 2 Giugno è stata organizzata per dire no a qualsiasi insediamento militare, tanto nel Parco quanto fuori. Di seguito tutte le associazioni, i partiti e i sindacati che finora hanno annunciato la loro adesione.

