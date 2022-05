"Tutti sapevano della base militare a Coltano"

Il movimento NoBase, ottenuti gli atti preliminari del progetto della Difesa, rivela che gli enti interessati ne erano a conoscenza da un anno

PISA — Il movimento NoBase, né a Coltano né altrove definisce "imbarazzante" la situazione in cui oggi si trovano le istituzioni locali - Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa - coinvolte nel progetto della Difesa di realizzare una base militare per il Gis dei carabinieri a Coltano. A seguito dell'accesso agli atti, il movimento certifica che "tutti sapevano dall'Aprile del 2021 e nessuno ha detto nulla, soprattutto alle cittadine e i cittadini di questo territorio, addirittura negando qualsiasi coinvolgimento".

"Questo progetto è nato male ed è cresciuto peggio - ribadiscono dal movimento -: che venga definitivamente cestinato, che il DPCM venga ritirato riallocando i centonovanta milioni di euro alle vere urgenze sociali e ambientali e che i rappresentanti delle istituzioni si dimettano. Il movimento, ora più che mai, rilancia la manifestazione del prossimo 2 Giugno a Pisa".

Tra le altre iniziative promosse dal movimento NoBase anche una "biciclettata" da Pisa a Coltano, sabato 21 Maggio. "Sarà un momento di incontro e di mobilitazione - hanno spiegato in proposito -, in vista della manifestazione nazionale lanciata per il 2 Giugno, per attraversare l’area del Parco di Coltano e difenderla tutte e tutti insieme da un progetto che non s’ha da fare, né qui né altrove".