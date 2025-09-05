Non si ferma il trend "dei record" per il Galilei

L’Aeroporto di Pisa registra il suo miglior mese di sempre con 686mila passeggeri e un incremento del +5,8% rispetto ad agosto 2024.

PISA — Continua la crescita dell’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” che anche ad agosto, registra il suo miglior mese di sempre con 686 mila passeggeri e un incremento del +5,8% rispetto allo stesso mese dell'anno passato. L'onda positiva è stata trainata dalla performance di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+4,3%) e nazionale (+11,3%).

Londra si conferma la rotta maggiormente trafficata dallo scalo pisano seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Con il traffico progressivo che vede per la prima volta il superamento della soglia dei 4 milioni di passeggeri già nel mese di agosto. Sono infatti 4,1 milioni i passeggeri transitati con una crescita del +8,4% in confronto ai primi otto mesi del 2024.

In totale Toscana Aeroporti ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto. Ad agosto infatti, gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno registrato 1,1 milioni di passeggeri, segnando una crescita del +6,7% rispetto a un anno fa.

Non è da meno l’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” che ha toccato i 385mila passeggeri e una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. Anche in questo caso le rotte maggiormente trafficate dai passeggeri in partenza dallo scalo fiorentino sono state Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera.