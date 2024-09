Notte dello Sport, sfilata di atleti e campioni

La seconda edizione della festa pisana dedicata all'attività sportiva trasforma il centro in un grande palazzetto: presente anche l'olimpionico Macchi

PISA — La Notte bianca dello Sport fa 125. Tante, infatti, le associazioni e società sportive che hanno riempito strade e piazze del centro storico, trasformate per l'occasione in spazi attrezzati dove poter conoscere e praticare discipline e attività sportive di vario genere.

Il percorso in mezzo allo sport si è dipanato tra i lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo, proseguendo lungo l’asse tra piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi ponte di Mezzo, largo Ciro Menotti e Logge di Palazzo Gambacorti. Il via alla festa è stato dato alle 18 dal sindaco Michele Conti e dall’assessora allo Sport Frida Scarpa, insieme a Filippo Macchi, due medaglie d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi.

"La seconda edizione della Notte bianca dello Sport fa capire quanto in città lo sport sia presente e quanto le associazioni, che voglio stasera ringraziare per la loro presenza, svolgano un ruolo importantissimo nell’avvicinare i giovani, i ragazzi, i bambini all’attività sportiva - ha detto Conti - serate come queste servono a promuovere e valorizzare lo sport come attività formativa e sono fiducioso che diventeranno un appuntamento fisso per la città di Pisa".

"Pisa risponde sempre con entusiasmo e affetto alle iniziative dedicate allo sport - ha aggiunto Scarpa - la città è piena di famiglie con bambini e ragazzi che vengono a provare tante attività sportive. La grande famiglia dello sport pisano si riunisce in questo appuntamento che vuole essere un marchio per la nostra amministrazione comunale: non si tratta soltanto di un evento sporadico, ma il frutto di un lavoro continuo per fare politiche pubbliche rivolte alle associazioni sportive, che vivono grazie all’impegno quotidiano dei volontari e delle stesse famiglie".

A seguire c'è stata la premiazione di Enrico Carrara, campione intercontinentale Iska della disciplina Muay Thay categoria 75 chilogrammi, e i due talk televisivi con ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico: Anna Bongiorni, Daniele Meucci, Silvia Terrazzi, Lucrezia Ruggiero, ma anche la presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani e il delegato ai Rapporti con il territorio dell’Università Marco Macchia; e ancora, le atlete pisane della Nazionale Paralimpica di Sitting Volley, i commissari tecnici delle Nazionali paralimpiche di scherma, Simone Vanni, Francesco Martinelli, il professor Luca Fanucci, delegato del rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità e del Garante dei disabili Alessandro Di Ciolo.

Nella giornata di oggi, invece, al via la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli, il Miniduathlon sui Lungarni, riservata ai bambini dai 2 ai 10 anni. L’appuntamento è alle 9 in piazza XX Settembre per partecipare con tricicli e biciclette alle attività del Miniduathlon che prevedono percorso su due ruote e corsa a piedi con merenda finale su Ponte di Mezzo. L’iniziativa per i più piccoli è realizzata dal Comune di Pisa insieme a Pisamo.