Notte di temporali e poi venti di Libeccio

Queste le previsioni meteo aggiornate che hanno portato a diramare una allerta in codice arancio anche per parte della provincia di Pisa

PISA — Condizioni meteo in graduale peggioramento per l'avvicinarsi alla Toscana di una intensa perturbazione atlantica. Previste precipitazioni, anche temporalesche, sui settori occidentali della regione (in particolare sulle province di Massa Carrara e Lucca), in intensificazione dalla sera e in estensione alle zone interne, nella notte fra lunedì e martedì 5 Ottobre.

Per questo è stata diramata una allerta meteo che riguarda anche la provincia di Pisa per forti temporali, rischio allagamenti e, domani, mareggiate sostenute da forti venti di Libeccio.

L'allerta meteo in codice arancio per temporali e rischio di allagamenti riguarda la Toscana di nord ovest e costiera. In provincia di Pisa interessa i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano (dalla mezzanotte alle 6 di martedì 5 Ottobre). Codice giallo su tutta la provincia fino alle 10 di martedì.

Codice giallo anche per mareggiate sulla costa pisana, dalla mezzanotte alle 20 di martedì. Nessuna allerta per il vento forte.

Più nel dettaglio, per oggi - lunedì 4 Ottobre -, è prevista la possibilità di temporali sparsi dal pomeriggio, inizialmente più probabili sui settori di nord ovest; in serata peggioramento con temporali anche forti possibili su tutti i settori occidentali. Nella notte di martedì temporali sparsi su tutta la regione. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata. Per quanto riguarda il vento, oggi è previsto Scirocco con raffiche fino a 70-80 km/h sull'Arcipelago, costa grossetana e rilievi nord-occidentali. Domani, martedì, rotazione dei venti a Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h sulla costa centro settentrionale e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici; altrove raffiche fino a 40-50 km/h. Infine, il mare: oggi mare molto mosso o temporaneamente agitati a largo e sulla costa meridionale esposta allo Scirocco; domani, martedì, mare agitato sulla costa centro-settentrionale, molto mosso altrove.