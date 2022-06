Nuovo presidente per gli Amici della Normale

L'economista Salvatore Rossi subentra a Giuliano Amato. L'assessora regionale Alessandra Nardini nel comitato direttivo dell'associazione

PISA — L’associazione Amici della Normale di Pisa ha un nuovo presidente, l’economista Salvatore Rossi, e un nuovo comitato direttivo del quale fa parte anche l’assessora regionale a università e ricerca Alessandra Nardini.

Già Direttore Generale di Banca d’Italia e attuale Presidente di Telecom Italia, Rossi subentra a Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale e in carica come Presidente dell’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa dal settembre 2015.

“Lascio con rammarico, perché c’è sempre rammarico quando si lascia una cosa buona – ha dichiarato Amato - ma con la soddisfazione di aver contribuito in questi anni, attraverso l’Aasociazione degli Amici della Scuola Normale, alla costituzione della Cattedra Ciampi e, intorno ad essa, alla creazione dell’Istituto Ciampi, oltre alle tante altre cose che l’associazione ha fatto al servizio della Scuola. Ciò è di buon auspicio per il futuro dell’associazione che giustamente, dopo ben sette anni di presidenza, non toccherà più a me e che si avvarrà del lavoro di sicuro ottimo del mio successore”.

“Sia negli anni antecedenti il mio mandato che in questi intensi e impegnativi ultimi tre anni - ha aggiunto il direttore della Scuola Normale Luigi Ambrosio - il supporto dell’associazione degli Amici e in particolare del suo presidente Giuliano Amato sono stati decisivi, non solo sul piano del supporto finanziario. La riunione di oggi è stata un’occasione per ripensare le attività dell’Associazione, nell’ottica non solo del funding, ma anche delle attività di formazione, terza missione e placement. Sono molto grato a Salvatore Rossi per aver accettato di affiancare la Scuola nel suo percorso, sicuro che la sua esperienza e la sua progettualità ci saranno di grande aiuto”.

“Sono onorata - commenta Nardini – di questa nomina in una Associazione che con la sua azione supporta le attività e la missione di una delle più prestigiose istituzioni universitarie del nostro Paese. Ringrazio il direttore della Scuola, professor Luigi Ambrosio, per aver proposto il mio nome, una scelta che credo rappresenti anche un riconoscimento del fecondo rapporto tra la Scuola Normale e la Regione Toscana. Al professor Rossi il mio augurio di buon lavoro, insieme al ringraziamento al professor Giuliano Amato, presidente uscente”.