Offese razziste e minacce a Ibrahima Dieng

Mentre si trovava in bicicletta col figlio, è stato fermato e aggredito da un uomo con una spranga. La condanna dell'assessora regionale Nardini

PISA — Una lite per la viabilità che, presto, si è trasformata in una vera e propria aggressione razzista. La storia, raccontata da Ibrahima Dieng, storico lavoratore della Papini sul Lungarno e presidente dell'Unità migranti di Pisa, è avvenuta in via di Putignano: l'uomo, in bicicletta con i figli, è stato avvicinato da un uomo in macchina, che lo ha rimproverato prima e offeso poi, brandendo addirittura una spranga.

Un episodio grave, sul quale è intervenuta anche l'assessora regionale Alessandra Nardini. "Sono profondamente turbata da questa notizia, è un fatto che oltraggia la coscienza civile della città, di fronte al quale le forze politiche e le istituzioni si devono pronunciare con nettezza - ha commentato - a Dieng voglio esprimere la mia solidarietà e quella della Regione. In Toscana non c'è spazio per il razzismo, è un veleno che combatteremo sempre, senza risparmiarci, ma non si possono sottovalutare episodi come questo, frutto anche di uno sdoganamento culturale e politico delle peggiori pulsioni".

"Ibrahima ha giustamente dichiarato che questa non è la sua Pisa - hanno detto i consiglieri comunali de La Città delle Persone, ovvero Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce - una Pisa dove i razzisti si sentono liberi di aggredire e di insultare non è nemmeno la nostra. È un fatto indegno e incompatibile con la storia della città. Tutte le istituzioni e le forze politiche, unite, devono condannare l'accaduto. Al nostro concittadino Ibrahima mandiamo il nostro abbraccio più stretto ed esprimiamo solidarietà e vicinanza. Pisa non è così".