Oltre 400 partecipanti al Quantum Festival

Due giornate dedicate alla computazione quantistica organizzate dal Dipartimento di Informatica e da quello di Fisica dell’Università di Pisa

PISA — Le potenzialità concrete delle tecnologie quantistiche al centro dell'attenzione di più di 400 partecipanti al Quantum Festival, la prima conferenza pensata per avvicinare un pubblico ampio e diversificato al tema. Ospitato a Pisa in questi giorni, l'evento è promosso dai Dipartimenti di Informatica e Fisica dell’Università di Pisa e organizzato dai membri del Pisa Quantum Group.

La giornata inaugurale si è aperta con la Education Track, a cui hanno partecipato 150 studenti di cinque classi di scuole superiori provenienti da tutta la Toscana. Dopo la lezione introduttiva sui fondamenti del Quantum Computing tenuta dalla professoressa Marilù Chiofalo, gli studenti e le studentesse hanno preso parte a cinque laboratori didattici dedicati alla scoperta dei principi della fisica quantistica applicata all’informatica. Nel pomeriggio, l’intervento di Enrico Rinaldi su “Quantum computing for scientific discovery” ha introdotto la prima poster session, che ha visto oltre cinquanta ricercatori e ricercatrici provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei presentare i risultati più recenti delle loro ricerche. A chiudere la prima giornata l’intervento di Vittorio Vitale dedicato alla “Computazione quantistica con atomi neutri”.

Oltre 200 invece le e i partecipanti alla seconda e ultima giornata del Quanto Festival, con interventi di decision maker, divulgatori, divulgatrici e rappresentanti dell’industria da tutta Europa, come IBM Quantum, Intesa Sanpaolo, IonQ, Planckian, PsiQuantum, Rigetti, Unitary Fund e Università Bocconi.

“Pisa è stata la culla dell’Informatica sessantacinque anni fa – ha commentato il professor Paolo Mancarella, direttore del Dipartimento di Informatica - oggi può essere la culla della computazione quantistica. L’Università di Pisa crede in questa eredità, e la rinnova con lo sguardo rivolto al futuro, grazie soprattutto all’entusiasmo e alla dedizione dei suoi giovani ricercatori”. Il Quantum Festival è un evento interamente gratuito, organizzato con il supporto di sponsor come ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, Quantinuum, Planckian, Rigetti.