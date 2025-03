​La scienza secondo Quantum Girl Vivi

Giovedì 27 Marzo alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa l’incontro con la creator Virginia Benzi per raccontare la scienza ai giovani.

PISA — Arriva alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una delle voci più influenti della divulgazione scientifica sui social. Virginia Benzi, nota in rete come @quantum_girl_vivi, sarà protagonista giovedì 27 Marzo di un incontro aperto al pubblico, promosso in collaborazione con l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus. L’appuntamento, che si inserisce tra le iniziative di orientamento della Scuola, si articola in due momenti: il firmacopie del suo ultimo libro La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà, previsto alle 17:30 presso l’Edicola della legalità in piazza Santa Caterina, e la presentazione vera e propria del volume alle 18:30, nell’Aula Magna della sede centrale.

Con oltre 300mila follower su Instagram, Benzi è diventata un punto di riferimento per molti ragazzi e ragazze che, grazie ai suoi video, hanno scoperto che la scienza non è solo per “addetti ai lavori”. Fisica, meccanica quantistica, cosmologia: argomenti difficili, resi accessibili con un linguaggio diretto, autorevole e coinvolgente.

Ad accogliere la giovane creator saranno Eloisa Cristiani, Delegata in materia di Orientamento, e Veronica Iacovacci, Coordinatrice scientifica del progetto STEM. L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione consapevole dei giovani alla vita accademica, anche attraverso strumenti comunicativi più vicini alle nuove generazioni.

Classe 1997, genovese, laureata in Fisica delle interazioni fondamentali, Benzi è anche ambassador di @generazionestem e autrice del programma RaiPlay Generazione Q, che in dieci puntate racconta la fisica partendo da luoghi e situazioni quotidiane. «Un modo per conoscere la scienza, le sue molteplici sfaccettature e i percorsi che hanno portato alle grandi scoperte», spiegano gli organizzatori.