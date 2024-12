Corea del sud, aereo esce di pista ed esplode: il video dello schianto Corea del sud, aereo esce di pista ed esplode: il video dello schianto

Sport domenica 29 dicembre 2024 ore 07:30

Padel, al via la Coppa dei Club Msp Italia

Grande fermento per la competizione di padel: già 15 squadre pronte a sfidarsi in un torneo di rilievo nazionale con i pisani in lizza

PISA — La Toscana si prepara ad accogliere la decima edizione della “X Coppa dei Club Msp Italia”, la competizione di padel che coinvolge circoli di tutta la regione e che ha ormai consolidato il suo prestigio anche a livello nazionale. Con i termini di iscrizione che scadranno il prossimo 31 dicembre, l’evento già registra una partecipazione significativa: quindici squadre si sono già iscritte, rappresentando le province di Pistoia, Pisa, Lucca, Firenze, Grosseto e Livorno. Promossa da Msp Italia, l’iniziativa trova una declinazione regionale grazie alla collaborazione con Msp Toscana e l’Asd Padelmaniac, realtà di punta nel panorama del padel toscano. La sinergia tra queste organizzazioni aveva già prodotto una fortunata edizione 2024, che ha visto un ottimo livello di partecipazione e un’organizzazione impeccabile. Quest’anno, le aspettative sono ancora più alte, con numeri che testimoniano un interesse crescente verso uno sport in forte ascesa. Il Pisa Padel Club Vibora, campione regionale uscente, dovrà difendere il titolo contro una concorrenza agguerrita, che comprende circoli storici e nuove formazioni. Tra i partecipanti, si segnalano Oasi Padel Team e A-Team di Pistoia, Riccardo Corredi e M.C. Auto di Asd Padelmaniac, Montelupo Padel Arena di Firenze, Padel Hero Pisa e Fly Padel Pisa, oltre alle tre squadre del Pisa Padel Club. Completano il quadro Padel Hero Viareggio, Lucca Padel Indoor e Body Mind Altopascio per la provincia di Lucca, Follonica Sport Club di Grosseto e Livorno Padel Indoor. L’evento partirà ufficialmente l’11 gennaio, ma già subito dopo l’Epifania si terrà la conferenza stampa presso la sede di MSP Toscana. Durante l’occasione saranno presentati i dettagli della competizione regionale e verranno sorteggiati i gironi del torneo. Un ruolo fondamentale nella riuscita della manifestazione è svolto dai partner che supportano l’iniziativa. Tra questi, Asmana Wellness World di Firenze premierà la squadra vincitrice con una gift card, mentre altri sponsor come Riccardo Corredi, MC Auto ed Elettromeccanica L.A. contribuiranno con premi e supporti logistici. Quicksand sarà il fornitore ufficiale delle palline da gioco per le squadre Padelmaniac, e Anytimes metterà a disposizione il proprio software per monitorare l’andamento della competizione attraverso l’app ufficiale di Padelmaniac.