Tre quelle installate a Pisa, Pontedera e Volterra nella settimana per l'allattamento. L'Asl: "Compito di tutta la comunità sostenerlo e promuoverlo"

PISA — Tre panchine bianche dedicate alla mamme che allattano. Sono quelle installate a Pisa, Pontedera e Volterra in occasione della settimana mondiale per l'allattamento che viene celebrata a inizio Ottobre.

"Un segno visibile, tangibile per dire che l'allattamento non solo è importante, ma che è compito di tutta la comunità sostenerlo e promuoverlo - si legge in una nota dell'Asl nord ovest- Anche dimostrando attenzione nel comporre l'arredo urbano delle nostre città, e quindi dedicando una panchina, uno spazio aperto, al di fuori degli ospedali e dei consultori, a chi allatta".

La panchina di Pisa è stata inaugurata sul viale delle Piagge, luogo molto frequentato dalle neo mamme per una passeggiata nel verde. A Pontedera la panchina bianca ha trovato posto invece nella centralissima piazza Cavour, mentre quella di Volterra è stata installata davanti all'ingresso del reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale.

Motto di quest'anno è "Diamoci una mossa", con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sull'importanza di creare ambienti favorevoli all’allattamento per le famiglie.

In tutti i territori dell'Azienda USL Toscana nord ovest sono stati organizzati incontri ed eventi in stretta sinergia con la Società della Salute locale, Comuni e terzo settore. L'Asl, si legge "Ringrazia le Amministrazioni comunali che hanno fattivamente contribuito alle installazioni".