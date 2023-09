Parco, iscrizioni aperte per diventare volontari

Roberto Saviano: «Messina Denaro criminale ambiguo e bizzarro. Voleva beffare lo Stato, come fece suo padre, ma non è andata così»

Educazione ambientale, promozione dei valori e cura del territorio tra le mansioni affidate ai volontari. Per partecipare c'è tempo fino al 31 Ottobre

PISA — Sono riaperte le iscrizioni per diventare volontari del Parco. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 Ottobre.

I volontari si occupano di educazione ambientale, promozione dei valori del Parco, informazioni ai visitatori, pulizie e azioni di cura del territorio, rilevazione di eventuali criticità e segnalazione ai Guardiaparco, supporto in caso di eventi. Un’attività che non sostituisce quella del personale dell’Ente, ma è aggiuntiva e vuole coinvolgere le persone interessate a dare una mano per la natura.

“I volontari - spiega una nota del Parco - presteranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, e riceveranno una pettorina identificativa e potranno partecipare ad incontri di formazione sui temi del Parco. Entreranno a far parte di un gruppo che già da un anno e mezzo è attivo ed affiatato e saranno aggiunti al Registro dei Volontari con le necessarie coperture assicurative”.

“Mettiamo a disposizione un’esperienza che, per coloro che credono nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, è motivo di incontro, di conoscenza e di crescita personale - commenta il presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani- Un modo per avvicinarsi al mondo delle aree protette, imparandone storia, cultura e principi, e condividendo tutto questo con altre persone che hanno a cuore la natura”.

Il modulo, da compilare e inviare via mail a protocollo@sanrossore.toscana.it, è reperibile sul sito sito del Parco di San Rossore.