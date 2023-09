Puliamo il Mondo, volontari alla riscossa

Oltre 70 sacchi di rifiuti abbandonati raccolti durante le operazioni di pulizia. Angori: "Un'opportunità per sensibilizzare sul tema ambientale"

VECCHIANO — La tradizionale raccolta di Puliamo il Mondo, l'iniziativa di Legambiente che mira alla tutela e alla pulizia dei territori, si è ripetuta anche a Vecchiano, dove decine di persone hanno riempito oltre 70 sacchi di rifiuti abbandonati.

"Quest’anno abbiamo voluto organizzarla all’insegna della sinergia e della collaborazione anche tra enti - hanno spiegato il sindaco Massimiliano Angori e l'assessora all'Ambiente Mina Canarini - infatti è stata anche la giornata dell’ambiente del Consorzio di bonifica Toscana nord con 8 associazioni della consulta del volontariato come ARCI Vasca Azzurra, Comitato Carnevale, Fruitori di BdS, Code nel Cuore, Pro Loco Vecchiano, DES Altro Tirreno, Pubblica Assistenza di Migliarino e WWF Alta Toscana".

"La giornata ha avuto un momento di ritrovo per ringraziare i guardiani delle tartarughe e dei fratini - hanno proseguito - un presidio fatto di presenza e di monitoraggio per individuare tracce e presenza di fratini e tartarughe, per azioni di affissione cartelli di sensibilizzazione e manutenzione delle aree recintate per la nidificazione".

Le operazioni di raccolta

I volontari

Oltre alla pulizia delle aree, dunque, Puliamo il Mondo ha anche l'obiettivo di sensibilizzare. "Queste iniziative ci permettono di leggere i segnali di maggiore sensibilità dei vari frequentatori della spiaggia, per fermarsi a parlare con i pescatori sportivi presenti sulle sponde del Serchio e attenzionarli sull’abbandono dei rifiuti della loro attività - hanno concluso - come le matasse di filo e le scatoline di esche, ma anche sulla necessità di fare una pesca consapevole e di rispetto verso la risorsa ittica".