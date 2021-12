Ecco il nuovo comitato scientifico del Parco

Letta «Queen maker» scopre le carte: ecco chi è il primo identikit del Pd per la corsa al Colle

Il ruolo di presidente è stato affidato a Lorenzo Peruzzi, docente dell'università di Pisa e direttore dell’orto e museo botanico

PISA, — Si è insediato il nuovo comitato scientifico del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. E' composto dai membri designati dalle università toscane e dal Cnr.

"Sono presenti competenze importanti che abbracciano le tematiche care al Parco, un gruppo di livello che si riunirà periodicamente e che avrà un ruolo riconosciuto - spiega il prresidente del Parco Lorenzo Bani - sono tanti i progetti in corso e in cantiere, dall'agricoltura biologica 4.0 alle start-up sulla transizione ecologica a Cascine Nuove, il Parco deve sempre più caratterizzarsi come polo dell'innovazione e di una scienza che conosce la natura e la rispetta".

Il ruolo di presidente del comitato scientifico è stato affidato a Lorenzo Peruzzi, professore ordinario del dipartimento di biologia dell'università di Pisa e direttore dell’orto e museo botanico (settore scientifico disciplinare botanica sistematica). Sarà affiancato da Alessandra Di Lauro, professoressa ordinaria dell’Università di Pisa, dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, settore scientifico disciplinare diritto agrario; Elisa Giuliani, professoressa ordinaria dell’Università di Pisa, dipartimento di economia e management, componente della commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo, centro Remarc, settore scientifico disciplinare economia e gestione delle imprese; Marcello Mele, professore ordinario dell'Università di Pisa, direttore del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, settore scientifico disciplinare zootecnia speciale; Antonio Carapelli, professore associato presso l'Università di Siena, dipartimento di scienze della vita, settore scientifico disciplinare zoologia; Alberto Maltoni, professore associato presso l'Università degli Studi di Firenze, dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, settore scientifico disciplinare assestamento forestale e selvicoltura; e Antonello Provenzale, presidente dell’area della ricerca del Cnr di Pisa.

­