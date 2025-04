​Pisa, parte la nuova stagione del turismo

Riqualificato il mercato turistico tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi. Conti, “Restituiamo dignità a un’area simbolo della città”

PISA — È entrato nel vivo il grande intervento di riqualificazione finanziato anche con risorse del Pnrr che riguarda il percorso ciclopedonale e il mercato turistico situati a ridosso dell’area monumentale di Piazza dei Miracoli. Un progetto che mira a trasformare completamente l’accesso alla zona più iconica della città, restituendole decoro, funzionalità e una nuova immagine coordinata.

L’intervento interessa il tratto compreso tra il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e Piazza Manin, con un investimento complessivo che sfiora i 9 milioni di euro, di cui 5,8 milioni per l’intervento principale e altri 3 destinati all’acquisto e alla posa dei nuovi banchi commerciali.

“Si tratta di un’opera strategica – ha sottolineato il sindaco Michele Conti – che cambierà il volto dell’area esterna alle mura, da sempre un biglietto da visita della città per milioni di turisti. Grazie alle risorse Pnrr e a un ulteriore sforzo economico del Comune, restituiamo decoro e bellezza a un’area troppo a lungo trascurata. È il completamento di un percorso avviato con il Piano di gestione Unesco che ci permette oggi di valorizzare la ‘buffer zone’ intorno a Piazza del Duomo”.

Il progetto è articolato in sette fasi, da aprile a dicembre, e prevede nuovi marciapiedi, pavimentazioni pregiate in pietra arenaria, filari alberati per garantire ombra, impianti di illuminazione e segnaletica, nuovi arredi urbani e sistemi di videosorveglianza. Al termine dei lavori saranno oltre 80 gli alberi piantati tra platani, aceri e lecci, con un’attenzione particolare al microclima e alla riduzione dell’impatto ambientale del traffico.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha spiegato, “Stiamo creando un percorso turistico funzionale, sicuro e rispettoso del patrimonio storico. L’ingresso da Porta Nuova sarà completamente ridisegnato, lasciando visibili i tre archi delle mura storiche, mentre Piazza Manin sarà finalmente all’altezza del ruolo che le spetta: quello di soglia nobile al cuore monumentale della città”.

Accanto alle infrastrutture, sono arrivati i primi 12 nuovi banchi del mercato turistico, che verranno progressivamente installati fino a completare l’intero nuovo assetto previsto dal Piano del Commercio approvato nel 2022. “Sono chioschi eleganti e funzionali – ha spiegato l’assessore Paolo Pesciatini – costruiti in acciaio inox e rivestiti in lamiera corten, progettati in accordo con la Soprintendenza e le associazioni di categoria. Ogni bancarella sarà assegnata con un canone mensile di 279 euro e potrà essere affittata o ceduta nel rispetto delle normative vigenti”.

Il percorso di riqualificazione prevede anche nuovi attraversamenti pedonali accessibili, aree di sosta alberate, zone relax e percorsi tattili per non vedenti. Al centro di Piazza Manin è prevista un’area polivalente illuminata da luci a led, simbolo dell’ingresso al sito Unesco più visitato della Toscana.

La Ditta Cemes Spa, incaricata dei lavori, ha avviato gli interventi con regolarità e rispetto del cronoprogramma. La conclusione dell’intero cantiere è prevista per Dicembre 2025. “È un progetto che riqualifica la città nel profondo – ha concluso Conti – un nuovo volto per Pisa, più accogliente, ordinato e all’altezza del suo straordinario patrimonio storico”.