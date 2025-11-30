Pasolini rivive alla Normale

Domenica 30 Novembre alle 21 al Palazzo della Carovana l’operina “Solo una cosa ho avuto nel mondo. L’orecchio”, omaggio a La Ricotta

PISA — Domenica 30 Novembre alle ore 21, nella sede storica della Scuola Normale Superiore in Piazza dei Cavalieri, andrà in scena “Solo una cosa ho avuto nel mondo. L’orecchio”, operina drammatica ispirata al film di Pier Paolo Pasolini La Ricotta. Sul palco Monica Demuru, voce e drammaturgia, e Cristiano Calcagnile, alle percussioni e table guitar, riuniti sotto la sigla Blastula.scarnoduo.

L’evento, prodotto da Toscana Produzione Musica, fa parte della rassegna “Questo romanzo non finisce. Pier Paolo Pasolini 50 anni dopo”, il programma che la Normale dedica all’opera e al pensiero del poeta e regista.

Non un semplice tributo, ma un dialogo sonoro e teatrale con l’universo pasoliniano. Demuru e Calcagnile trasformano le suggestioni di La Ricotta in un percorso fatto di voce, ritmo e improvvisazione, attraversando i contrasti tra parola poetica e realtà brutale. "Il nostro lavoro non mira a musicare Pasolini, ma a dare corpo a quel sonoro che sfonda le immagini piatte", spiegano gli artisti, "evocando il mistero, l’abisso e la fragilità che la sua opera continua a sprigionare".

Maurizio Busìa e Francesco Mariotti, direttori artistici di Toscana Produzione Musica, hanno sottolineato: "È con un certo orgoglio che portiamo questa produzione alla Scuola Normale. Grazie al talento dei due straordinari performer, il lavoro restituisce in modo inedito la potenza dell’episodio cinematografico La Ricotta di Pier Paolo Pasolini".