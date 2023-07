Da Novembre sarà attivo il volo Pisa - Porto. Salgono a 9 i collegamenti effettuati dalla compagnia britannica all'aeroporto Galilei

PISA — EasyJet inaugura una nuova rotta dall'aeroporto Galilei. Da Novembre sarà attivo il volo Pisa - Porto, che sarà effettuato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato. La nuova destinazione è stata annunciata per mezzo di una nota dalla compagnia aerea e da Toscana Aeroporti.

Salgono così a 9 i collegamenti effettuati dalla compagnia nello scalo pisano (le altre sono Londra Gatwick, Londra Luton, Berlino, Amsterdam, Parigi Orly, Manchester, Bristol e Parigi Charles de Gaulle). I biglietti per il volo diretto nella città portoghese sono in vendita a partire da oggi.

"Siamo entusiasti di annunciare l’avvio della nuova rotta Pisa-Porto operata da easyJet -commenta Toscana Aeroporti- che rappresenta un nuovo importante tassello per la crescita costante del network di destinazioni offerte dal Galileo Galilei e dalla Toscana. Come Toscana Aeroporti continueremo a impegnarci nel fornire opportunità di viaggio sempre più convenienti e differenziate ai nostri passeggeri e questo è possibile solo grazie alle collaborazioni e sinergie che riusciamo a costruire con le compagnie aeree come easyJet che dimostra ogni giorno di credere nello sviluppo di questo scalo".

“E’ con grande soddisfazione che oggi annunciamo l’ampliamento del nostro network di collegamenti in partenza dall’aeroporto di Pisa grazie a un’inedita rotta invernale diretta verso la splendida Porto - ha aggiunto Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia - un nuovo e importante traguardo che ci permette di consolidare ulteriormente la nostra già fruttuosa collaborazione con un partner storico come Toscana Aeroporti. La città di Porto è una meta che accoglie migliaia e migliaia di turisti italiani, rimanendo attrattiva in tutti i mesi dell’anno, e noi non vediamo l’ora di dare la possibilità a tutti i passeggeri toscani di scoprirne la meraviglia a partire dal prossimo novembre.”