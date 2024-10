Pisa migliore Smart City del Centro Italia

Latrofa: "Riconosciuto il nostro impegno per rendere la città sempre più smart". Successo per la città ai “City Vision Awards”

PISA — La città di Pisa si afferma come la miglior smart city tra i comuni dell'Italia centrale con popolazione tra 50.000 e 100.000 abitanti, conquistando il premio “City Vision”, un riconoscimento che valuta il livello di innovazione dei comuni italiani. Il premio, assegnato durante la quinta edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti tenutasi a Padova, è stato ritirato dal vicesindaco e assessore alla smart city, Raffaele Latrofa.

Il successo di Pisa emerge anche dalla speciale classifica dei 110 comuni capoluogo italiani, in cui la città si piazza al 12° posto nazionale, prima in Toscana. A primeggiare a livello nazionale è stata la città di Milano, ma Pisa si distingue per il suo impegno costante nell’evoluzione tecnologica e sostenibile dei servizi urbani.

Le dichiarazioni del vicesindaco Latrofa e i prossimi passi per Pisa Smart City. "È una grande soddisfazione ritirare questo riconoscimento – ha affermato il vicesindaco Latrofa – che vede Pisa prima tra le città di medie dimensioni del Centro Italia. Sin dall'inizio del nostro mandato, abbiamo lavorato per rendere la città sempre più ‘intelligente’ nei servizi, nella qualità della vita e nella mobilità sostenibile". Latrofa ha anche annunciato che Pisa è nel vivo di un progetto di riqualificazione urbana che include, entro la fine dell’anno, il lancio di un bando per la modernizzazione dell’illuminazione pubblica, un pilastro della visione smart city.

Il nuovo piano di illuminazione prevede l’installazione di led di ultima generazione, che consentiranno un risparmio energetico tra il 25 e il 30% e miglioreranno l’efficienza della viabilità. La sperimentazione inizierà nel quartiere di Porta a Lucca, in occasione di eventi sportivi presso lo stadio comunale. "Questo progetto – ha aggiunto Latrofa – mira non solo al risparmio energetico ma anche a migliorare la vivibilità urbana, riducendo il traffico e favorendo una mobilità più sostenibile".

Il vicesindaco ha rivolto un ringraziamento speciale alla Pisamo e al suo staff, sottolineando l’importanza del lavoro svolto per lo sviluppo della mobilità cittadina, in particolare per quanto riguarda le piste ciclabili.

Il premio “City Vision”: un riconoscimento all'innovazione italiana. Il premio “City Vision” promuove la cultura delle città intelligenti, mappando e premiando i progetti più promettenti d'Italia. Il City Vision Score, elaborato annualmente da Blum e Prokalos, valuta le città sulla base di 30 indicatori suddivisi in sei aree fondamentali: Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility e Smart People. Grazie al suo impegno nelle tecnologie e nella sostenibilità, Pisa ha saputo posizionarsi ai vertici di questa prestigiosa classifica, confermando la propria visione e concretezza nella gestione urbana intelligente.