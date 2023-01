Il premio Paola Bora per gli studi di genere

Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del premio promosso da Casa della donna con il sostegno degli atenei pisani

PISA — Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del premio Paola Bora per studi di genere. Venerdì 20 Gennaio scadrà il bando dell'iniziativa promossa dalla Casa della Donna di Pisa, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora e dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug) della Scuola Normale Superiore, dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna e con il patrocinio della Società Italiana delle Storiche e della Società Italiana delle Letterate, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana.

Anche quest'anno sono previsti due premi: 6.000 euro per la migliore tesi di dottorato e 3.000 per quella di laurea, entrambe dedicate agli studi di genere in storia, filosofia, antropologia e letteratura dall'età antica all'età contemporanea.

Il Premio vuole ricordare la figura di Paola Bora, docente dell’università di Pisa e della Scuola Normale Superiore e presidente della Casa della donna, scomparsa nel 2015.

A questo link il bando e le modalità di partecipazione.