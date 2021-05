Covid, 2 altri decessi, in calo i ricoverati

In provincia di Pisa continuano a liberarsi i posti letto in area Covid. Nelle ultime ore accertate altre due morti 57 nuove positività al coronavirus

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate appena 57 nuove positività al coronavirus e sono stati registrati altri due decessi di persone colpite da Covid-19. Una buona notizia arriva però dagli ospedali di Cisanello e Santa Chiara, gestiti dalla Aoup, dove prosegue da giorni il calo delle persone ricoverate in area Covid: oggi sono 56 (cinque in meno rispetto a ieri), 16 delle quali assistite in terapia intensiva.



Con i numeri di oggi la Regione aggiorna a 28.623 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono oggi guariti, 682 le morti accertate fino ad oggi.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 21 nuovi decessi e 651 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati sono oggi 1.165 (37 in meno rispetto a ieri), 187 dei quali in terapia intensiva (una in meno), numeri in linea con il trend pisano.