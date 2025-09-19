Raccontare il futuro tra giochi e cultura

Laboratori gratuiti, teatro e scienza per bambini e ragazzi nei parchi di Pisa, Cascina e San Giuliano. Capofila il Cineclub Arsenale

PISA — Con giochi, teatro, scienza e circo prende il via Raccontare il futuro, il nuovo progetto di contrasto alla povertà educativa rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni. Un percorso che nei prossimi mesi porterà attività gratuite nelle piazze e nei parchi dei Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, con l’obiettivo di creare spazi di incontro e crescita culturale per i più giovani.

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Pisa, è guidata dal Cineclub Arsenale e vede coinvolti oltre dieci partner tra enti, fondazioni e associazioni del territorio. Fra questi AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Fondazione Tuono Pettinato, Osservatorio Gravitazionale Europeo e molti altri. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con i tre Comuni, che hanno messo a disposizione piazze, scuole e parchi per lo svolgimento delle attività.

Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno laboratori e corsi gratuiti dedicati a teatro, scienza, fumetto, giochi da tavolo, video e attività all’aria aperta. Saranno coinvolti in particolare i quartieri del CEP, I Passi e il centro di Pisa, oltre a spazi comunali a Cascina e San Giuliano. Ogni percorso sarà affiancato da educatori e operatori sociali per garantire l’inclusione e il collegamento con i servizi educativi locali.