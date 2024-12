Rally Fettunta, secondo posto per Fichi-Fratta

La coppia della Squadra Corse Città di Pisa si prende la seconda piazza di classe fin dall'inizio della gara senza più mollarla

PISA — La Squadra Corse Città di Pisa, in uno degli ultimi appuntamenti stagionali del motorsport, il classico Rally della Fettunta, era presente con l’equipaggio Fichi-Fratta che ha colto una ottima seconda piazza nella combattuta e numerosa classe N2 riservata alle vetture gruppo N di cilindrata sotto i 1600 cc.

Una gara costantemente condotta tra i protagonisti della classe per Matteo Fichi che aveva alle note il fido Lorenzo Fratta con cui si è installato in seconda posizione di classe fin dalle battute iniziali senza più mollarla fino alla pedana d’arrivo.

"E’ stata una gara bella tosta - dichiara Fichi a fine gara -, le condizioni meteo hanno condizionato l’andatura per tutto il tempo della gara, strade asciutte si sono alternate a fondi umidi e con pioggia battente. Specie le prove della domenica, disputate con l’acqua ci hanno costretto ad andare accorti, visto che non avevamo mai corso sotto l’acqua. Siamo così riusciti velocemente a fare esperienza con questo tipo di fondo ed alla fine il secondo posto che abbiamo guadagnato ci ha ripagato dei sacrifici fatti. Grazie a Lorenzo che mi ha accompagnato anche quest’anno, alla MF-RC Reparto Corse che mi ha, come sempre, messo a disposizione una vettura performante ed a mio padre Fabio, sempre presente ed insostituibile per l’assistenza“.

Quindi un ottimo finale di stagione per Matteo Fichi che così porta a tre i podi conquistati nelle ultime tre gare disputate che saranno una buona base per la stagione prossima dove il giovane pilota della Squadra Corse città di Pisa cercherà di mettere a frutto l’esperienza acquisita per effettuare gare anche fuori dalla Toscana in cerca di nuove realtà e nuovi confronti.

Il sodalizio pisano sta nel frattempo organizzando per domenica 12 gennaio il pranzo/premiazione della stagione che si sta concludendo dove sarà riepilogata l’intensa attività della scuderia oltre che lavorare per l’organizzazione del 26° corso Co-Piloti in programma da lunedì 24 marzo a lunedì 21 aprile (Pasquetta) che si svolgerà in 12 lezioni serali e due prove pratiche .