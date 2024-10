L'aneddoto divertente di Rajoy con i nuovi tappi delle bottiglie d'acqua: «Un circo» L'aneddoto divertente di Rajoy con i nuovi tappi delle bottiglie d'acqua: «Un circo»

Cronaca sabato 05 ottobre 2024 ore 11:18

Ricercato pericoloso, via al decreto di espulsione

Foto d'archivio

Arrestato e denunciato più volte in Liguria, irregolare in Italia, la polizia pisana l'ha accompagnato al Centro di permanenza per rimpatri di Milano

PISA — Il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pisa e poi via, è scattato da parte della polizia della questura pisana l'accompagnamento presso il Centro di permanenza per i Rimpatri di Milano. Lui è un uomo considerato pericoloso per le sue attività nell'ambito dello spaccio di droga. Classe 1979, origini senegalesi e irregolare in Italia, è stato arrestato e denunciato più volte in Liguria. Ieri la svolta, con l'accompagnamento al Cpr del capoluogo lombardo dopo il decreto di espulsione assunto per prevenire nuove reiterazioni di reato.