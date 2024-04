Salvo già ai saluti, c'è un nuovo questore

Alla guida della Questura è stato scelto Raffaele Gargiulo, che arriva da Latina. Prenderà il posto di Sebastiano Salvo, destinato invece alla Spezia

PISA — L'esperienza del questore Sebastiano Salvo, a Pisa, è stata breve: poco dopo gli episodi avvenuti in città durante la manifestazione degli studenti contro la guerra in Palestina, è stato disposto il trasferimento alla Spezia.

Salvo era arrivato a Pisa dalla Questura di Asti a Luglio dello scorso anno. Il suo incarico è stato poi intaccato, in maniera probabilmente decisiva, dalla violenza che si è registrata nel corteo degli studenti per la pace in Medio Oriente, con video e immagini che hanno ripreso le manganellate sferrate dagli agenti di Polizia.

Così, dopo neppure un anno, il questore saluta la città ed entrerà in servizio alla Spezia già da lunedì 6 Maggio. Al vertice della Questura pisana arriva invece Raffaele Gargiulo, che farà altrettanto dopo aver lasciato la sua attuale sede di Latina.

Nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Gargiulo ha 59 anni ed è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli. Nella sua carriera in Polizia ha già avuto modo di lavorare in Toscana: dopo circa dieci anni nella Questura di Napoli, ha diretto le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e, appunto, Pisa.

Dal 2017 al 2020 ha assunto le funzioni di vicario alla Questura di Modena, quindi è stato promosso come dirigente superiore e assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Infine, è stato nominato prima questore a Vibo Valentia e, da Novembre 2022, è diventato responsabile della Questura di Latina. A breve, dunque, il ritorno a Pisa.