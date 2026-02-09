San Biagio e l’IA, tra fede e futuro

Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio: «Con 7 miliardi mi sono comprato la Play»

All’Hotel San Ranieri un incontro tra scienza, morale e spiritualità, con tre docenti della Sant’Anna e il parroco di San Biagio

PISA — La Festa di San Biagio quest’anno assume un significato speciale. A renderla ancora più sentita è stata la presenza del nuovo Arcivescovo di Pisa, Mons. Saverio Cannistrà, che ha aperto i momenti spirituali in onore del Santo particolarmente caro alla devozione popolare. Ma accanto alla tradizione, trova spazio anche il futuro: venerdì 13 Febbraio alle ore 18.15, presso l’Hotel San Ranieri in via Mazzei, è in programma un incontro pubblico sul tema "Intelligenza Artificiale, tra nuove frontiere e sfide etiche".

L’appuntamento è stato voluto dai giovani e promosso all’interno delle attività sociali legate ai festeggiamenti per San Biagio, con l’obiettivo di ragionare su come la scienza possa migliorare la vita umana, restando però nei limiti indicati dall’etica, dal diritto e dalla morale. Un equilibrio invocato anche da Papa Leone e più volte sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A introdurre i lavori sarà don Tiziano, parroco di San Biagio, mentre il confronto vedrà la partecipazione di tre esperti della Scuola Superiore Sant’Anna. Luca Valcarenghi interverrà su "Intelligenza artificiale ed internet", Vincenzo Lionetti affronterà il tema "Perché il medico ha bisogno dell’intelligenza artificiale?", mentre Andrea Bertolini concluderà parlando di "L’umano di fronte allo strumento artificiale: governare l’innovazione".

A moderare l’incontro sarà dottor Simone Ferranti dell’Unità Operativa Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.