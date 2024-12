San Matteo ospita un Polittico reinventato

Una quarantina di utenti dell'Unità Salute mentale hanno reinterpretato lo stile dei polittici nel laboratorio d'arte promosso dalla riabilitazione

PISA — Al Museo nazionale di San Matteo, da un paio di giorni, campeggia l'opera Polittico 2.0, realizzata nel laboratorio d'arte promosso dalla riabilitazione dell'Unità Salute mentale di Pisa.

"Un'iniziativa che, oltre a svolgere un ruolo di cerniera tra passato e presente, arte sacra e arte sociale, costituisce un esempio di dialogo tra sistema cultura e sistema sanità - ha commentato Paolo Cantoresi, coordinatore dei centri diurni e dirigente psicologo dell'Ausl Toscana nord ovest - un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per i suoi autori, che vedono così riconosciuto il valore del loro lavoro".

L'opera dei pazienti dei centri diurni della Unità funzionale Salute mentale adulti resterà esposta fino al prossimo 6 Gennaio. "Si tratta di un'opera collettiva - ha aggiunto - che, partendo dall'analisi dei polittici medievali presenti all'interno del Museo, li ha rielaborati in chiave contemporanea. L'opera, infatti, è realizzata con materiali poveri: in cartone, tempera e colla vinilica e arricchita da inserti di carta alluminio dorata e frammenti di giornale. In ogni scomparto è raffigurata una figura: l'operaio edile, il rider, la madre tuttofare, l’infermiera e il migrante in balia del mare. Nella reinterpretazione laica e attualizzata, questi personaggi vogliono rappresentare i santi e i martiri della società odierna".

L'opera è stata inaugurata alla Vigilia, alla presenza dei 40 utenti che l'hanno realizzata, di Patrizia Falco, responsabile dell'Unità funzionale Salute mentale adulti di Pisa, di Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa, e di Pierluigi Nieri, responsabile del Museo di San Matteo, che ha tenuto una visita guidata per tutti i presenti.

Come si legge nella didascalia affissa accanto all'opera, Polittico 2.0 occupa provvisoriamente la postazione della Sacra conversazione (1542) di Giovanni Antonio Bazzi, attualmente in prestito.