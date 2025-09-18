Sant'Anna, borse di studio per allievi palestinesi

Aperto il bando per la selezione pubblica di due studenti o studentesse che presentino progetti legati ai diritti umani o alla giustizia di genere

PISA — La Scuola Superiore Sant’Anna ha annunciato l’apertura di una selezione pubblica per l’assegnazione di due borse di studio riservate a studenti palestinesi, interessati a intraprendere un percorso di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2025/2026.

Le due borse di studio sono finanziate dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo all’interno del progetto denominato "Multi-disciplinary action aimed at supporting the gender equality education in Palestine", approvato nel Marzo del 2023. L’obiettivo è promuovere un sistema di formazione avanzato, con particolare attenzione all’educazione all’uguaglianza di genere.

Le due posizioni disponibili si inseriscono all’interno di due programmi della Scuola, ovvero il dottorato in Legge, con un progetto dedicato ai diritti costituzionali delle donne e alla giustizia di genere; e un altro in Diritti umani, Politica globale e Sostenibilità, con focus sul diritto internazionale e i diritti umani, in prospettiva comparata.

L’iniziativa rientra in un progetto triennale promosso dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e coordinato dall’Università degli Studi di Perugia, con la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi dell’Aquila e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme a cinque atenei palestinesi: An-Najah National University, Al-Quds University, Palestine Technical University – Kadoori, Bethlehem University e Arab American University.

Oltre al finanziamento delle borse di dottorato, il progetto prevede programmi di mobilità per studenti e docenti e lo sviluppo di attività di ricerca congiunte, con l’obiettivo di consolidare i rapporti accademici e promuovere la crescita di nuove competenze a livello internazionale.