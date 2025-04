Sant'Anna, gli ex allievi e la Resistenza

Dalle aule dei collegi fascisti alla lotta partigiana: il contributo degli studenti della futura Sant’Anna alla Liberazione

PISA — Quando il regime voleva costruire la propria élite, Pisa fu scelta per ospitare due collegi destinati a formare la futura classe dirigente fascista: il collegio Mussolini per i giuristi e il Collegio Nazionale Medico per i futuri medici. Ma proprio da quei luoghi, simboli dell’indottrinamento accademico del Ventennio, è partita invece una delle testimonianze più forti del riscatto democratico del Paese. La Scuola Superiore Sant’Anna – che da quella doppia eredità istituzionale nacque nel 1967 – rende omaggio al contributo degli ex allievi che scelsero di combattere il fascismo e di unirsi alla Resistenza.

Il vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa, ha ricordato come la memoria dei luoghi sia spesso più forte del progetto che li ha generati, "Quei collegi doveva essere culla del consenso, ma si rivelarono fucine di pensiero libero". Una lezione che Pisa ha saputo fare propria, non solo con le commemorazioni ufficiali ma anche con la riscoperta delle storie individuali di chi, come Carlo Smuraglia, Raimondo Ricci, Lionello Riso Levi, Giovanni Lenci e Luigi Marrone, passò dalla teoria del diritto e della medicina all’esperienza concreta della lotta armata o della solidarietà sanitaria tra i monti e le trincee della guerra di Liberazione.

Il caso più emblematico resta quello di Carlo Smuraglia, arrivato da Ancona nel 1941, partigiano nelle Marche e poi avvocato a Pisa, fino a diventare presidente dell’Anpi nazionale. Oppure quello di Raimondo Ricci, sopravvissuto a Marassi e a Mauthausen, che dalle aule del collegio pisano giunse alla guida dell’associazione dei partigiani, come il suo predecessore.