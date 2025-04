​Al Sant’Anna si parla di futuro e carriera

Lunedì 14 Aprile open day sui Corsi Ordinari di II livello. Ospite l’influencer Fabiana Andreani per orientare i giovani laureati

PISA — “Ne vale la pena?” È la domanda scelta come filo conduttore per la giornata di orientamento che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza lunedì 14 Aprile alle 14.30 nella sede centrale di Piazza Martiri della Libertà. Un appuntamento dedicato al concorso di ammissione ai Corsi Ordinari di II livello, riservato a laureati e laureandi in discipline che spaziano dall’Economia all’Ingegneria, dalla Scienza dei dati alle Scienze agrarie.

Ospite d’eccezione sarà Fabiana Andreani, conosciuta sul web come @fabianamanager, influencer da oltre 300mila follower specializzata in orientamento e formazione per gli under 35. Il suo intervento, in programma alle 17.30, chiuderà una giornata di approfondimento pensata per chi guarda alla formazione di eccellenza come trampolino di lancio per la propria carriera.

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore Education Fabiana Andreani rappresenta una figura capace di dialogare con il pubblico più giovane usando linguaggi nuovi, avvicinando al mondo del sapere anche chi ne è spesso intimorito. Il suo percorso personale – dal dottorato in linguistica giapponese alla carriera aziendale, fino al lavoro come content creator – è esempio di trasformazione e adattabilità, qualità sempre più richieste nel mercato del lavoro attuale.

Il programma dell’open day prevede, tra gli altri, gli interventi della rettrice Sabina Nuti e dei presidi delle due Classi accademiche del Sant’Anna, Anna Loretoni e Christian Cipriani. Prevista anche una sessione con testimonianze dirette di Allievi e Allieve, per raccontare cosa significhi vivere l’esperienza formativa nella Scuola.

Sono 18 le posizioni disponibili per il concorso di II livello nell’anno accademico in corso, distribuite su sei aree concorsuali. I candidati devono possedere (o conseguire entro il 31 Dicembre 2025) un titolo valido per l’accesso a una Laurea Magistrale.