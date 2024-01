Sant'Anna, Roventini a capo dell'Istituto di Economia

Ordinario di Economia politica, il docente prende il posto del professor Nuvolari: "Una grande responsabilità, il nostro istituto ai massimi livelli"

PISA — Il 2024 dell'Istituto di Economia della Scuola Sant'Anna comincia con un nuovo direttore: si tratta del professor Andrea Roventini, ordinario di Economia politica, che resterà in carica sino a Dicembre 2026 prendendo il posto del professor Alessandro Nuvolari.

"Sono molto contento di questa elezione - ha commentato il professor Roventini - è una grande responsabilità: l’Istituto di Economia fondato da Giovanni Dosi è ai massimi livelli della ricerca scientifica in Italia, come confermato dall’ultima Valutazione Qualità della Ricerca e dalla recente vittoria di un progetto European Research Council. Il mio obiettivo è di proseguire questo percorso di sviluppo".

I principali interessi di ricerca di Roventini comprendono, tra gli altri, l'analisi dei sistemi complessi, l'economia computazionale basata su agenti eterogenei, la crescita economica, i cicli economici e le crisi, ma anche il cambiamento climatico in termini fiscali e monetari. Nella sua carriera accademica ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali prestigiose, quali Proceedings of the National Academy of Science, Nature Climate Change e Journal of the European Economic Association.

Roventini ha anche partecipato a numerosi progetti della Commissione Europea ed è stato anche coordinatore del progetto europeo H2020 Growth Welfare Innovation Productivity, con un consorzio di 11 università internazionali e tre uffici nazionali di statistica, che ha fornito un’analisi delle cause della bassa crescita europea degli ultimi decenni e ha sviluppato un nuovo insieme di politiche economiche per rilanciare una crescita sostenibile, inclusiva e guidata dall’innovazione.

Per il Sant'Anna, infine, è già stato nell’unità del progetto Economics of Energy Innovation and System Transition, insieme a università e istituti di ricerca britannici, italiani, brasiliani, cinesi e indiani.