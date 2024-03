Sbragia, "Sulla FiPiLi il PD è incoerente"

Il consigliere dà la sua versione sul voto in Consiglio provinciale: "La maggioranza ha bocciato la nostra proposta che voleva la stessa cosa"

PISA — Il testo adottato dal Consiglio provinciale contrario al pedaggio in FiPiLi dimostra la spaccatura tutta interna al Partito Democratico. Lo sostiene il consigliere di opposizione Roberto Sbragia, che dopo le dichiarazioni sul "no" della maggioranza di centrosinistra al pedaggio per finanziare Toscana Strade, ha dato una versione piuttosto diversa sull'accaduto.

"Si è discusso una mozione da me presentata già dal 30 Novembre scorso, in cui chiedevo di rivolgere al presidente della Regione un appello per mantenere gratuita la FiPiLi - ha spiegato - inspiegabilmente, la maggioranza a guida del Partito Democratico, ha fuso questa discussione con una richiesta presentata ben 95 giorni dopo, in cui sono stati confusi aspetti politici e tecnici, facendo emergere le contraddizioni di un centro-sinistra ormai privo di direzione unitaria tra il livello locale e quello regionale".

"In aggiunta - ha continuato - la proposta del centrosinistra è addirittura arrivata a chiedere di continuare a trattenere parte degli incassi delle multe stradali degli autovelox: una posizione per noi inspiegabile e non condivisibile. Alla fine della discussione la maggioranza ha votato negativamente alla gratuità della superstrada da me proposta, salvo poi, pochi minuti dopo, votare a favore alla gratuità chiesta dal centrosinistra".

Per Sbragia, la scelta del gruppo di maggioranza potrebbe di fatto costituire anche una sorta di strategia politica. "Scegliere la gratuità di una opera così importante per la comunità non può basarsi sul garantire alla Provincia il livello delle risorse per gli enti accertatori derivanti dalle multe stradali - ha concluso - e deve essere dichiarata prima delle imminenti elezioni regionali del 2025, in modo che chi dovrà esprimersi sappia in anticipo, senza se e senza ma, ciò che verrà fatto dai vari schieramenti".