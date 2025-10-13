Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 13 ottobre 2025
Pisa Sporting Club lunedì 13 ottobre 2025 ore 13:05

Sfida al Verona, in vendita i biglietti

Tutte le modalità di acquisto per la gara contro il Verona in programma all'Arena. Previste anche due iniziative speciali per donne e giovanissimi



PISA — Al via la vendita dei tagliandi per assistere a Pisa-Verona, prossima giornata di campionato che si disputerà sabato 18 Ottobre alle 15 all'Arena Garibaldi.

Come comunicato dalla società nerazzurra, l'apertura della prevendita per i settori Curva Nord, Curva Sud, Gradinata e Tribuna (Inferiore e Superiore) è fissata per oggi, lunedì 13 Ottobre alle 15,30 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. I punti vendita attivi sul territorio pisano sono il Pisa Store di via Oberdan 22, il Pisa Store di via Luigi Bianchi e il negozio Tifo Pisa a Fornacette. L'acquisto dei biglietti per i settori di Curva Nord e Sud e Gradinata è limitato esclusivamente ai possessori della Membership Pisa Card

Anche la prevendita per il Settore Ospiti apre oggi: in base a quanto stabilito dalle autorità, i residenti in Regione Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige potranno acquistare i biglietti solo in questo settore e solo se sono sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società veronese.

"Si ricorda che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus hanno la possibilità di usufruire del servizio Ticketag per rivendere il rateo relativo a una partita a cui non possono partecipare, ottenendo così un rimborso per quella singola gara - si legge sul sito del Pisa - in alternativa, è possibile cedere gratuitamente il proprio posto a un'altra persona senza rimborso su Ticketone".

Infine, sono previste due iniziative speciali. La prima è rivolta alle donne: in occasione di Ottobre, mese "rosa" dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e per celebrare la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, la società ha deciso di dedicare una tariffa speciale in Tribuna Coperta (Superiore e Inferiore) a tutte le donne. Fino ad esaurimento dei posti, sarà possibile usufruire di tale tariffa solo ed esclusivamente recandosi presso i punti vendita ufficiali del Pisa Sporting Club.

La seconda è la Promo Under 14: per questa partita è valida la promozione che riserva 600 biglietti gratuiti ai minori di 14 anni in tutti i settori dello Stadio, fino ad esaurimento. I titoli omaggio possono essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). 

