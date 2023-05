Morosità incolpevole, ancora aperto il bando 2022

L'avviso resterà in vigore fino ad esaurimento delle risorse attualmente disponibili. Ecco i requisiti e le modalità per presentare domanda

PISA — C'è ancora tempo per richiedere il contributo statale sfratti per morosità incolpevole 2022. L'avviso, online dal 4 Aprile, volto alla riduzione del disagio abitativo, resterà in vigore fino ad esaurimento delle risorse attualmente disponibili.

Il bando, ricorda il Comune di Pisa, è rivolto ai destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida. La platea dei beneficiari è stata inoltre ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino, ai sensi della normativa vigente, autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%.

I richiedenti dovranno inoltre possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea; titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Pisa; possesso di un reddito Ise non superiore 35mila euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore a 26mila euro; non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

L’avviso e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito web del Comune. Le domande dovranno essere presentate alll’Urp del Comune di Pisa, mediante Pec all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it e mediante raccomandata a/r.