Storica attività chiude dopo 45 anni

Dopo quasi mezzo secolo tra spazzole e phon la parrucchiera Stefania Romagnoli va in pensione e saluta le clienti: "La mia grande famiglia"

PISA — Dopo 45 anni di attività nel mondo di tagli e acconciature, Stefania Romagnoli va in pensione. Una decisione presa "Dopo lunga riflessione e non senza nostalgia". Nella sua storica attività, Stefania Coiffeuse di via San'Agostino, ha accolto e visto crescere numerosissime clienti, restando un punto di riferimento in un quartiere in mutamento.

“Lascio questa attività con grande rammarico e il ricordo dei giorni passati insieme a voi mi accompagnerà ogni giorno - commenta Stefania Romagnoli salutando le sue clienti- E’ stato molto difficile prendere la decisione di lasciare il mio lavoro e le mie clienti e spero solo che la mia grande famiglia non mi dimentichi mai. Un ringraziamento enorme va a tutte voi che mi avete seguita tutti questi anni. A tante di voi ho visto nascere i figli, diventati a loro volta miei clienti. Vi porterò sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Vi voglio un gran bene e ve ne vorrò sempre perché siete la mia cara e grande famiglia. Un enorme grazie anche a mia figlia Elisa che mi è stata di grande supporto e mi ha aiutato nel mio lavoro e a Bruna che ha collaborato con noi in passato e ci è stata sempre vicina con il suo affetto e la sua disponibilità. Siamo state un gruppo molto affiatato nel dare alle nostre clienti la cordialità che meritavano.”