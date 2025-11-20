Storia del Risorgimento, premio al professor Banti

Il docente di Storia contemporanea dell'Università di Pisa ha ricevuto il premio alla carriera per il suo contributo allo studio del Risorgimento

PISA — L'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ha consegnato il premio alla carriera al professor Alberto Mario Banti, docente ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.

Il riconoscimento, assegnato "per il contributo agli studi sul Risorgimento e per l’elaborazione di approcci interpretativi riconosciuti a livello internazionale", è stato consegnato nella giornata di ieri, mercoledì 19 Novembre, nella Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano, nel corso della cerimonia ufficiale che riunirà studiosi e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale.

Nato a Pisa nel 1957, il professor Banti si è laureato in Lettere all’Università di Pisa e ha conseguito il dottorato all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ha insegnato in diverse università italiane e all’estero, tra cui l’École Normale Supérieure di Parigi e il Politecnico Federale di Zurigo, dove ha tenuto la cattedra De Sanctis.

Studioso del Risorgimento e della formazione dell’identità nazionale, Banti ha pubblicato numerosi saggi tradotti in varie lingue, tra cui La nazione del Risorgimento (Einaudi, 2000), Sublime madre nostra (Laterza, 2011) e The Nation of the Risorgimento (Routledge, 2020). Le sue ricerche hanno approfondito i legami tra storia politica, cultura e società nell’Ottocento europeo.