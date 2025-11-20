Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 20 novembre 2025
Attualità giovedì 20 novembre 2025 ore 14:00

Storia del Risorgimento, premio al professor Banti

Il professor Bant

Il docente di Storia contemporanea dell'Università di Pisa ha ricevuto il premio alla carriera per il suo contributo allo studio del Risorgimento



PISA — L'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ha consegnato il premio alla carriera al professor Alberto Mario Banti, docente ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.

Il riconoscimento, assegnato "per il contributo agli studi sul Risorgimento e per l’elaborazione di approcci interpretativi riconosciuti a livello internazionale", è stato consegnato nella giornata di ieri, mercoledì 19 Novembre, nella Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano, nel corso della cerimonia ufficiale che riunirà studiosi e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale.

Nato a Pisa nel 1957, il professor Banti si è laureato in Lettere all’Università di Pisa e ha conseguito il dottorato all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ha insegnato in diverse università italiane e all’estero, tra cui l’École Normale Supérieure di Parigi e il Politecnico Federale di Zurigo, dove ha tenuto la cattedra De Sanctis.

Studioso del Risorgimento e della formazione dell’identità nazionale, Banti ha pubblicato numerosi saggi tradotti in varie lingue, tra cui La nazione del Risorgimento (Einaudi, 2000), Sublime madre nostra (Laterza, 2011) e The Nation of the Risorgimento (Routledge, 2020). Le sue ricerche hanno approfondito i legami tra storia politica, cultura e società nell’Ottocento europeo.

