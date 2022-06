Un successo la Ciclostaffetta di Fiab lungo l'Arno

Promossa dai gruppi Fiab della Toscana, si è mossa lungo il fiume da Stia e da Marina di Pisa, con prologo a Livorno, per ritrovarsi a Firenze

PISA — C'è chi è partito da Marina di Pisa, con prologo da Livorno, e chi da Stia, in provincia di Arezzo, tutti in bicicletta per percorrere in varie tappe la ciclopista dell'Arno e ritrovarsi domenica a Firenze. Una tre giorni denominata Ciclostaffetta dell'Arno, organizzata dalle associazioni Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) della Toscana per promuovere il completamento e la valorizzazione della Ciclopista dell'Arno.

La tappa di Pisa salutata dal presidente della Provincia Angori

"Per la Toscana questa è un'infrastruttura strategica con una duplice vocazione - hanno spiegato da Fiab Pisa -: utile per gli spostamenti giornalieri e volano per il cicloturismo. La manifestazione ha avuto un grande successo sia per la partecipazione degli staffettisti, sia per i numerosi incontri istituzionali organizzati. Domenica lo stesso assessore regionale Stefano Baccelli ha partecipato alla tappa conclusiva, pedalando da Empoli a Firenze, dove gli staffettisti che arrivavano da Pisa hanno incontrato quelli partiti sabato dal Casentino".

"La Ciclostaffetta - hanno aggiunto da Fiab Pisa - è stata anche un'occasione per toccare con mano la qualità delle tratte realizzate e per spiegare alle amministrazioni l'importanza di rendere l'infrastruttura più attrattiva, durevole e sicura: asfaltatura, alberature, illuminazione dei tratti urbani, e costante manutenzione".

L'attraversamento di Cascina

Tappa a Pontedera con l'assessore Mattia Belli