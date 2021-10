Sui lungarni un nuovo locale "salutista"

Caso Eitan, lo sfogo della nonna: «L'Italia ha ucciso la mia famiglia, non prendano anche lui»

Si presenta così la nuova attività imprenditoriale di ristorazione di Massimiliano Susini. Si chiama Kaiora, ovvero "mangiare sano" in lingua maori

PISA — Massimiliano Susini è il giovane imprenditore pisano pronto ad aprire Kaiora nonsolopoke by Max, nuova attività della ristorazione che a Pisa occuperà altri due giovani. Nato e cresciuto in una famiglia molto dedita allo sport e alla disciplina, ha imparato fin da subito che salute e benessere fisico-mentale sono le prime cose a cui pensare quotidianamente.

"La scelta strategica e filosofica aziendale - è stato spiegato -, si basa su due importantissimi valori come la qualità della materia prima degli ingredienti e la gestione professionale di alto profilo, impreziosita e avvalorata da uno chef professionista in cucina e una consulente biologa nutrizionista, specializzata in scienza della nutrizione".

Kaiora, il nome scelto per il locale, è una parola che trae origini dalla tradizione e dalla cultura polinesiana che in lingua maori significa, "mangiare sano". Nel menù particolari ricette di piatti freschi, insalate, tartare e avocado toast. Il piatto principale, di origini hawaiane, sarà la poke, a base di riso, frutta, verdura e pesce. Come bevande tanti succhi di frutta bio, ma anche birre e vini biologici e biodinamici.

Per l'allestimento del locale, al 62 di lungarno Mediceo, sono stati coinvolti lo studio di architettura Arzelà dell’architetto Carlo Alberto Arzelà e la Ross&Thomas, agenzia di marketing, arte e comunicazione dell’architetto Rosario Curcio di Firenze.

Il progetto del nuovo locale

L'inaugurazione è prevista per venerdì 22 Ottobre 2021, a partire dalle 18.