Taglio al PNRR, Consorzio Toscana nord preoccupato

L'eventuale riduzione delle risorse destinate a contrastare il dissesto idrogeologico agita l'ente. Ridolfi: "Atteggiamento miope, serve investire"

PISA — L'annunciata sforbiciata del PNRR, i cui fondi dovrebbero essere ridotti per circa 16 miliardi come annunciato dal Governo, crea apprensione non solo tra i Comuni. Anche il Consorzio 1 Toscana nord, che si occupa direttamente del contrasto al dissesto idrogeologico, ha espresso preoccupazione per l'eventuale taglio.

"Siamo disorientati dalle scelte del Governo, che invece di investire sulla prevenzione al dissesto idrogeologico, di fatto conferma la logica di inseguire i disastri, stanziando risorse solo di fronte ai fatti compiuti - ha commentato il presidente Ismaele Ridolfi - un atteggiamento miope che, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, costa allo Stato 10 volte di più rispetto all’investimento per la prevenzione".

Tra le risorse che verranno meno, secondo il piano del Governo, c'è anche il dimezzamento delle somme destinate a contrastare il dissesto idrogeologico, passate a livello nazionale da 2,49 a 1,2 miliardi di euro.

"Il contrasto ai cambiamenti climatici non può limitarsi a titoli e dichiarazioni d’intenti - ha aggiunto Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione nazionale Consorzi gestione e tutela territorio e acque irrigue - è urgente concretizzare le scelte".

"Solo nel territorio gestito dal nostro Consorzio, assistiamo da alcuni anni a fenomeni estremi, come l'incendio di Massarosa, la siccità a Massaciuccoli e in Lunigiana dove abbiamo dovuto chiudere un invaso pochi giorni fa, e le piogge torrenziali e improvvise che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara - ha concluso Ridolfi - in questo contesto climatico difficilmente prevedibile, è necessario lavorare sull’adattamento dei territori e parallelamente pianificare politiche più ambiziose di mitigazione, sostenute da finanziamenti adeguati in lavori straordinari contro il dissesto idrogeologico".