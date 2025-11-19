Pisa Sporting Club mercoledì 19 novembre 2025 ore 18:40
TAR, fissata data e orario udienza sul divieto trasferte Pisa
Attesa per la decisione del tribunale amministrativo sulla sospensiva del decreto del Ministro dell’Interno, presentati due ricorsi distinti
PISA — È fissata per Martedì 25 Novembre (data confermata), alle 9.45, l’udienza collegiale davanti al TAR del Lazio che dovrà esaminare la richiesta di sospensiva del decreto del Ministro dell’Interno. Si tratta di un passaggio importante nell’ambito dei due ricorsi presentati contro il provvedimento: il primo da parte di un cittadino privato, il secondo dal centro di coordinamento Pisa Clubs.
L’udienza servirà a chiarire se sussistano le condizioni per la sospensione del divieto contenuto nel decreto ministeriale. Dopo la discussione, i giudici amministrativi si pronunceranno con un’ordinanza, decidendo se accogliere la richiesta e bloccare temporaneamente gli effetti del provvedimento o se invece lasciarlo in vigore fino al giudizio di merito.
La decisione del TAR sarà quindi il primo, atteso, riscontro sulla legittimità del decreto impugnato, oggetto nelle ultime settimane di ampio dibattito dopo i fatti di Pisa-Verona che causarono la squalifica per sette partite, per entrambe le tifoserie, dalla possibilità di recarsi in trasferta. Il pronunciamento, previsto a breve distanza dalla discussione, potrebbe avere conseguenze dirette sull’applicazione della misura contestata.
Michele Bufalino
