Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:15 METEO:PISA11°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
mercoledì 19 novembre 2025
Tutti i titoli:
La provinciale Bientinese riapre nel 2026 TAR, fissata data e orario udienza sul divieto trasferte Pisa A San Sisto al Pino una cena per l’Africa "Premio Pisa", Ruffili vince per la narrativa
corriere tv
Il principe e Khashoggi
Il principe e Khashoggi

Pisa Sporting Club mercoledì 19 novembre 2025 ore 18:40

TAR, fissata data e orario udienza sul divieto trasferte Pisa

Condividi

Attesa per la decisione del tribunale amministrativo sulla sospensiva del decreto del Ministro dell’Interno, presentati due ricorsi distinti



PISA — È fissata per Martedì 25 Novembre (data confermata), alle 9.45, l’udienza collegiale davanti al TAR del Lazio che dovrà esaminare la richiesta di sospensiva del decreto del Ministro dell’Interno. Si tratta di un passaggio importante nell’ambito dei due ricorsi presentati contro il provvedimento: il primo da parte di un cittadino privato, il secondo dal centro di coordinamento Pisa Clubs.

L’udienza servirà a chiarire se sussistano le condizioni per la sospensione del divieto contenuto nel decreto ministeriale. Dopo la discussione, i giudici amministrativi si pronunceranno con un’ordinanza, decidendo se accogliere la richiesta e bloccare temporaneamente gli effetti del provvedimento o se invece lasciarlo in vigore fino al giudizio di merito.

La decisione del TAR sarà quindi il primo, atteso, riscontro sulla legittimità del decreto impugnato, oggetto nelle ultime settimane di ampio dibattito dopo i fatti di Pisa-Verona che causarono la squalifica per sette partite, per entrambe le tifoserie, dalla possibilità di recarsi in trasferta. Il pronunciamento, previsto a breve distanza dalla discussione, potrebbe avere conseguenze dirette sull’applicazione della misura contestata.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Dal 19 Novembre via alla vendita per Curva Sud e Gradinata: pacchetti da 6 o 12 partite fino a fine stagione
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

La provinciale Bientinese riapre nel 2026

Pisa Sporting Club

TAR, fissata data e orario udienza sul divieto trasferte Pisa

Attualità

A San Sisto al Pino una cena per l’Africa

Attualità

"Premio Pisa", Ruffili vince per la narrativa