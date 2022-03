I Nerazzurri tornano a vincere all'Arena

Puscas, Benali e Torregrossa firmano la prima attesissima vittoria casalinga del 2022. Il Crotone resta sotto di un gol

PISA — Il Pisa torna a vincere sul manto dell'Arena Garibaldi e la spunta 3-2 sul Crotone.

Il primo tempo è tutto dei Nerazzurri: George Puscas la sblocca al 22', seguito da Ahmad Benali al 37' e da Ernesto Torregrossa al 45'. La prima parte del match si chiude sul 3-0 ma al ritorno dagli spogliatoi il Crotone entra in partita e accorcia le distanze prima con Mogos al 60' e poi con Cuomo al 69'. Uno sforzo di rimonta che però non basta ai calabresi per spuntarla.

I nerazzurri firmano una vittoria importante e salgono a 49 punti, piazzandosi al quarto posto in classifica e a soli 3 punti dalla vetta.