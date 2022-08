Toscana a rischio incendi, prorogati i divieti

La decisione presa per il protrarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di focolai. Resta il divieto di abbruciamenti

PISA — E' stato prorogato al 15 Settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano. Lo annuncia la Regione Toscana spiegando, per mezzo di una nota, che "La decisione è stata presa in considerazione del protrarsi di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di incendi".

In particolare, oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci, ecc) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni. La Regione invita alla prudenza imprenditori agricoli e privati cittadini, sottolineando l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei vigili del fuoco.