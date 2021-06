Toscana Pride, in tanti in piazza dei Cavalieri

Il Toscana Pride diffuso in molte città ha toccato anche Pisa, dove tante persone si sono radunate in piazza dei Cavalieri

PISA — In difesa dei diritti. Lo slogan Liberiamo i diritti per una Toscana ancora più rainbow è risuonato oggi in sei città toscane, tra cui Pisa, dove si è svolta una manifestazione in piazza dei Cavalieri.

Due i vessilli principali da tenere alti in questo 2021, secondo gli organizzatori. Uno è l'approvazione del disegno di legge del deputato Pd Alessandro Zan, "subito e senza tagli".

L'altro è la stesura e poi la sigla, con la Regione Toscana, di un Patto per l'inclusione che impegni l'istituzione "in azioni concrete a sostegno e a tutela delle persone lesbiche, gay, bisex, trans*, queer, intersex e asessuali".